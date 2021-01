Consorzio Vivere Vasto Marina: “ Tutte le attività realizzate nel 2020”

Ripensando all’anno trascorso si ha la sensazione di essere dinanzi a qualcosa di incomprensibile, estraneo a qualsiasi logica e immaginazione, una sorta di gara di resistenza in cui tutti noi siamo stati chiamati a partecipare attraverso nuove conversazioni. Nessuno si sarebbe mai aspettato ciò che questo tempo avrebbe tirato fuori e dentro ognuno di noi, portandoci a ripensare il nostro impegno, inventando e ragionando su strade mai battute, trovandoci uniti verso un unico grande obiettivo: la città che vogliamo.

Molte le attività programmate rimaste in Stand By, a cui senz’altro daremo seguito appena si avrà la possibilità, siamo riusciti però a donare tanta gioia con la nostra “Befana Che vien dal mare” portando moltissime persone in spiaggia in una giornata molto ventosa ed in un periodo dell’anno in cui solitamente la riviera è poco frequentata. Un segnale di comunicazione molto importante.

Poi il fermo, che ha messo a dura prova le nostre attività, la nostra resistenza fisica e mentale e di lì la forza a voler reagire, accorciando le distanze tramite i video che hanno allietato le settimane di tutti noi rendendole meno pensierose.

E siamo arrivati alla ripartenza di una stagione turistica con molti interrogativi, che abbiamo affrontato con fermezza attraverso protocolli di adozione, obiettivi e certezze che hanno permesso a noi tutti di lavorare il più possibile con reattività e reciprocità.

Una bella squadra capace di intraprendere un atteggiamento di apertura, per il benessere di tutti, con azioni dalla spiccata sensibilità ambientale a cominciare dalla pulizia di spiagge e di luoghi pubblici con la campagna “aiutaci a tenere pulita la tua città” passando per i report fotografici di criticità celermente risolte ed infine l’installazione del mappamondo raccoglitore di plastica.

Ci siamo fatti portavoce di un forte messaggio motivazionale, che nel rispetto delle procedure imposte siamo stati capaci di portare avanti attraverso attività sportive all’aperto, promozione di visite guidate con alta risonanza al Porto sommerso di fronte alla Bagnante per il quale abbiamo avviato le azioni necessarie per riconoscerne la valorizzazione, ed in prospettiva delle sfide che ci attendono nel nostro futuro prossimo il “Trabike”, visita guidata esplorativa tra trabocchi e costa.

Traguardi significativi sono stati la realizzazione di quattro progetti “Esecutivi” consegnati in Comune quali la riqualificazione del Ponte di via Donizetti, l’ingresso in Zona Bagnante, la “palestra all'aperto” realizzabile nella pinetina della zona nord della Marina (che ci auguriamo nel 2021 saranno realizzati), l’ampliamento del parcheggio presso l'ex stazione ferroviaria; ed altri in corso di studio.

Un momento di profondo rinnovamento, alzando il livello della gestione del Bike Sharing che ha trovato la sua corretta collocazione, aprendo una conversazione importante a sostegno della Via Verde e di tutte le attività ad esse collegate, attorno alle quali noi operatori ricopriamo un ruolo fondamentale.

Il progetto “Insabbiamenti”, meglio conosciuto come scuola all'aperto sotto gli ombrelloni che ha riscosso l'attenzione e l'ammirazione internazionale; il campus di inglese alla riserva di Vasto Marina, gli incontri digitali sul web di confronto con idee innovative e strutturate, e dibattiti utili ad accrescere il decoro per l’interesse per Vasto.

Concludendo con la realizzazione del portale digitale “Io compro a Vasto” per favorire l'acquisto online presso i negozi della nostra città, che ha contribuito a rafforzare la rete di commercianti e l’importanza degli strumenti a sostegno del commercio in breve tempo.

È un momento sicuramente impegnativo, che richiede tanta attenzione ed obiettivi, insieme ad un cambio di passo da parte nostra. L'augurio che facciamo per il 2021 è di avere pazienza, rinnovata forza ed apertura per cogliere le sfide che il tempo ci presenterà.

Che il 2021 ci porti una nuova città dalla quale poter trarre il meglio possibile per tutti noi, le nostre aziende, le nostre preziose famiglie, la cultura, che sia un anno di sostegno e sviluppo importante da cui poter ripartire tutti insieme operando scelte che vadano ad accrescere il valore di quello che possediamo in prestito alle generazioni che verranno.