Polizia Penitenziaria in lutto, si è spento l'ex Comandante di Vasto Ettore Tomassi

All'età di 58 anni, al culmine di una malattia, si è spento Ettore Tomassi, già Comandante della Polizia Penitenziaria di Vasto, negli ultimi tempi in servizio alla guida di quella di Campobasso.

Lo ricorda il dott. Ugo Terracciano, ex dirigente del Commissariato di Polizia di Vasto. "Di lui ho conosciuto la dedizione, la serietà e l’umanità ed è stato un onore. Ci ha lasciati l’ultimo giorno dell’anno. Era al comando degli agenti penitenziari presso la Casa Circondariale di Campobasso. Nella Polizia Penitenziaria aveva rivestito tutti i ruoli: da agente ausiliario a Poggio Reale a Napoli, a sottufficiale, fino al ruolo dirigenziale.

Incontrandolo, ti accorgevi subito che metteva passione nel suo difficile lavoro, accompagnata da una dose massiccia di umanità. L’ho conosciuto quando era Comandante a Torre Sinello, il carcere di Vasto. Credeva nella rieducazione penitenziaria: il carcere non come vendetta sociale ma momento di riallineamento ai principi di legalità. Lo ha dimostrato proprio a Vasto, ideando e realizzando un originale progetto per impegnare i detenuti nella pulizia della splendida riserva naturale marittima di Punta Aderci. Un momento di rieducazione e reinserimento sociale all’aria aperta ripetuto negli anni con successo.

Si dice - conclude Terracciano - che in un sorriso aperto si può leggere un’anima della persona. Credo che il suo sorriso accompagnerà il suo ricordo quaggiù e illuminerà la sua anima in cielo. Un grande abbraccio Ettore".