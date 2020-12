Capodanno in diretta streaming

I Consorzi di Vasto in Centro e Vivere Vasto Marina, insieme alla Città del Vasto propongono di chiudere il 2020 in maniera diversa da come siamo abituati, cercando di regalare emozioni anche in streaming.

Dalle 15 in poi è prevista la diretta dal Trabocco Le Cungarelle “Sax on the beach con il dj Luigi Fioravante e il sax di Elpidio Tornese, dalle ore 22, sempre nella stessa location, due ore di musica in diretta streaming selected by Luigi Fioravanti, Luigi Cicchini e RaffaJair.

Ci si può collegare sulla pagina Facebook della Città del Vasto o dei Consorzi

Il video di Sax on the beach Christmas Edition del 29 dicembre nei giardini D’Avalos con dj Luigi Fioravante e il Sax di Elpidio Tornese.