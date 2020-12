Giovedì 31 dicembre alle ore 18 il Te Deum nella parrocchia di S. Maria Maggiore e nella concattedrale di San Giuseppe

Giovedì 31 dicembre 2020, alle ore 18, nella Parrocchia di Santa Maria Maggiore e nella Concattedrale di San Giuseppe ci sarà il tradizionale TE DEUM, con la solenne Celebrazione Eucaristica e il suggestivo canto settecentesco.

L’inno del “Te Deum”, inno cristiano di ringraziamento per eccellenza, con la sua originale melodia esprimono un appuntamento religioso importante per molti. Un’occasione per ringraziare il Signore e riflettere per riprendere il cammino con maggiore responsabilità.