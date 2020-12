Suor Alessandra Smerilli è tra le 110 donne del 2020 del Corriere della Sera

Sono centodieci le donne che hanno lasciato il segno nel 2020, anno della pandemia da Covid-19, secondo il Corriere della Sera. Sono pioniere, creative, influencer, rivoluzionarie, resilienti, anticonformiste. A loro dedica uno speciale alle migliori esperienze dell'anno. Un mosaico di vite straordinarie e in questo elenco "rosa" c’è anche Suor Alessandra Smerilli. Riferendosi a lei la redazione del Corriere ha scritto: Economista, docente di economia politica e statistica presso la Pontificia Università Auxilium, fra le più strette consigliere del Papa, autrice di trattati e libri, divulgatrice in Tv. Suor Alessandra Smerilli , 46 anni è originaria di Vasto, durante il 2020 è stata anima e volto di “Economy of Francesco”, l’evento previsto a marzo e rinviato a novembre che ha riunito oltre duemila economisti e imprenditori sociali under 35 di tutto il mondo chiamati dal Papa: una rete che il web ha reso più solida, estesa e forte e che propone ricette già sperimentate in economia e impresa per un mondo più equo, più attento ai bisogni dell'uomo e più rispettoso del Pianeta. Come ha spiegato al termine dell'evento, Suor Smerilli: «In un mondo malato di pensiero a breve termine e poca visione di futuro, dare voce ai giovani significa iniziare a costruire ponti verso il futuro. E affidarsi ai giovani, valorizzando i loro saperi e la loro energia, significa parlare di concretezza e di speranza».