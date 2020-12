La riflessione di Don Gianni Carozza sulla domenica della Sacra Famiglia

Nella domenica dedicata alla Sacra Famiglia, la riflessione di Don Gianni Carozza.

“Il rischio della festa di questa domenica, la Santa Famiglia, è quello di presentare la condizione di Gesù, Maria e Giuseppe come un quadretto romantico, una situazione ideale tutta “rose e fiori”, o – come si direbbe oggi – tutta “casa e Chiesa”. Una famiglia alla quale la vita ha riservato una grande fortuna, verso cui l'aiuto divino è stato costante, alla quale tutto è andato bene.

Non è così. È vero che la Santa Famiglia è stata aiutata dalla fede, ma non è vero che la fede le abbia evitato le fatiche. Gesù, Maria e Giuseppe sono in effetti modelli di fede ma la fede non è la soluzione magica dei problemi: è un modo diverso di affrontarli. Credere significa attraversare la vita, nei momenti bui e luminosi, affidandosi.