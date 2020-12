La tenacia di Andrea Buontempo, il supporto del Consorzio Vasto in Centro, il lavoro appassionato di tante persone ha consentito di realizzare l’Albero di Natale all’Uncinetto a Vasto

L’albero di Natale all’uncinetto di Vasto, racconta Andrea Buontempo, l’organizzatore del progetto insieme a Silvia Del Prete del gruppo Uncinettine di Vasto, rappresenta tanto per la città di Vasto e per tutte le persone che da gennaio hanno creduto in questo progetto, che all'inizio sembrava solo un sogno. C'è stato veramente un impegno incredibile, soprattutto durante il lockdown, di 180 signore, di Vasto, ma anche dei paesi del comprensorio vastese e di tante regioni d’Italia. Mediante il gruppo Facebook “Sei di Vasto se”, con più di 14.700 iscritti, c’è stato il passa parola e poi è stato creato il nostro gruppo Facebook “l'Albero uncinetto di Vasto”. C’è voluto molto impegno, molta passione e determinazione nel realizzare quasi 11.000 mattonelle all’uncinetto e nel cucirle insieme. “Un ringraziamento particolare”, dice Andrea, “va alla maglieria di Anna Maria Soria che ci ha dato una grandissima mano a realizzare molti tappeti all’uncinetto e al Recinto di Michea, dove Don Gianfranco Travaglini, ci ha dato la possibilità di incontrarci per la cucitura della granny square.“

“Il grazie va a tutte le signore che si sono impegnate veramente tanto perché credevano, come me in questo progetto da donare alla città di Vasto, avevano capito il senso, lo spirito di gruppo, lo spirito di beneficenza. La difficoltà è stata la struttura, reperirla in tempi brevi, in ferro, alta 10 metri e larga alla base 3 metri, ma alla fine ce l'abbiamo fatta!”

L’albero all’uncinetto rimarrà istallato fino a tutto il mese di gennaio 2021. Con le mattonelle all’uncinetto avanzate, saranno fatte delle copertine da donare alle case di riposo della città e c’è anche l’idea di realizzare decori urbani in alcuni luoghi della città. C’è ovviamente anche l’idea di riproporre l’albero per Natale 2021.

Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto In Centro, ha vissuto la fase organizzativa e operativa del progetto, con tutte le varie difficoltà, dovute sicuramente anche dal periodo che stiamo vivendo, ma soprattutto dal trovare un’azienda che riuscisse a fare la struttura e nei tempi giusti, a reperire insieme ad Andrea Buontempo i fondi mediante tantissimi sponsor, aziende, attività commerciali e associazioni del territorio.Il Comune di Vasto, oltre a dare il patrocinio e l'occupazione del suolo pubblico è stato determinante nell'istallazione con lo staff tecnico.

“Abbiamo sposato questa bella iniziativa, come Consorzio,” dice Marco Corvino” perché è un simbolo di bellezza, ma anche un esempio di unione e sinergia di tante persone che hanno collaborato nella realizzazione di questo Albero di Natale all’Uncinetto. Questa grande passione che ha coinvolto tantissime persone è il simbolo che insieme ce la faremo. Ringrazio di nuovo Andrea Buontempo per la sua tenacia e determinazione. Questo grande lavoro di squadra ha permesso di donare a Vasto un’istallazione innovativa, fatta di colore e creatività, che trasmette non solo il lavoro, impegno ma anche emozione. E’ l’amore di queste persone, che ci ha dato la forza di raggiungere l’obiettivo, nonostante gli imprevisti. “

Foto di Maresa Dell’Olio