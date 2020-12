L’albero all’uncinetto finalmente a Vasto, simbolo di bellezza, solidarietà e speranza

Ogni vittoria è frutto di un percorso in salita, fatto di difficoltà, sfide sempre complesse, ma anche di tanta determinazione. Perché quando si crede fortemente in un progetto non ci si arrende mai. L’albero all’uncinetto posizionato questa mattina davanti alla Cattedrale di San Giuseppe è un grande segno di speranza, fatto dalle mani sapienti di tante donne di Vasto, ma anche del Comprensorio Vastese e di tante regioni d'Italia, che all'idea di essere partecipi in un progetto di bellezza per la città di Vasto, hanno impegnato il loro tempo libero, hanno acquistato lana colorata, si sono messe all’opera tenacemente nel realizzare splendide mattonelle all’uncinetto, una più bella dell’altra.

Il promotore di questo progetto è stato Andrea Buontempo, insieme al gruppo Facebook “Sei di Vasto se...” e a Silvia Del Prete del gruppo delle Uncinettine di Vasto. E’ da Gennaio 2020 che è iniziato il lungo impegno organizzativo e operativo, fatto di incontri con tante signore per spiegare il progetto, condividere la lana, realizzare le Granny Square, poi per ritirare in tempo di lockdown tutte le mattonelle, per cucirle tutte insieme e per realizzare e montare la struttura.

Un importante progetto per la nostra Città di Vasto in occasione del Natale 2020, con la collaborazione del Consorzio Vasto in Centro e il patrocinio del Comune di Vasto. “L'albero all'uncinetto”, fatto interamente di mattonelle dette Granny square in lana è sorretto da una struttura portante in ferro alta 10 metri e larga 3 metri alla base, realizzata in 3 giorni. Gli organizzatori ringraziano la Protezione Civile per aver messo a disposizione la loro sede.

Andrea Buontempo ringrazia in modo speciale le 180 signore uncinettine che hanno inviato le loro mattonelle da inizio Gennaio 2020 e si sono messe all'opera soprattutto durante il lockdown, e tutti coloro che hanno collaborato e hanno creduto veramente in questo progetto. “ Un ringraziamento speciale va: alla ditta di montaggio C.N.I. Impianti e Servizi srl, Silmec snc Gruppo Pavone, Ing Sabatini Corrado, Geom Nicola Buontempo, Geom Stivaletta Maria Cristina, Ing. Edmondo Laudazi e tutti i tecnici del Comune di Vasto per l'aiuto che ci hanno dato.”

Quei fili colorati, così sapientemente intrecciati, uniscono tante persone. E questo senso di unione, di solidarietà, di impegno condiviso, diventa il più bel augurio che facciamo tutti a Vasto per questo Natale.