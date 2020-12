Anche la Corale Warm Up al Festival dell’Avvento “Cori sotto l’Albero” 2020

L’attuale pandemia, tra le tante cose, non rende possibili i concerti, ma per chi vuole vivere l’emozione dei canti natalizi cantati da importanti corali, c’è l’opportunità di poter fare un collegamento virtuale, mercoledì 23 dicembre 2020, alle ore 18,00 presso la pagina facebook “Festival dell’Avvento – Cori sotto l’Albero” per vivere con entusiasmo ed emozione tante corali, ma in particolare per poter assistere al concerto della Corale Warm Up di Vasto, diretta dal maestro Sandro Bronzo.

Per informazioni al 3386882100 anche whatsapp (Laura, segreteria Arti Diffuse, l'associazione culturale che sostiene il nostro Festival).

La manifestazione, alla 10° edizione, nella convinzione che nella Musica, nell'Arte e più in generale nella Cultura possa esserci l'antidoto emotivo per il superamento delle difficoltà di questo periodo drammatico, continuare a sostenere l’arte corale, per trasmettere emozioni anche in modo virtuale.

Partecipano: Ass. Corale Quadricalvio di Bologna, il Coro Maurizio Carta di Oristano, il Coro Polifonico Collegio Musica, la Corale Polifonica di Ciampino, il Coro Terra Majura di Terni, la Corale Warm Up di Vasto, la Schola Cantorum di Roma, la Corale Polifonica di Arsoli, il Coro giovanile San Leone, il Coro “O Stella matutina”, il Gruppo Corale Arpeggio, il Nuovo Coro Popolare, il Coro Decanteron e il Coro APCT