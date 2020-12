“Premio Comune Riciclone” a Vasto

Per la prima volta Vasto ha ottenuto il premio di Comune Riciclone, concorso promosso da Legambiente. Un riconoscimento arrivato in seguito al raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata oltre il 70%.

Il Sindaco, Francesco Menna e l’assessore Paola Cianci, hanno detto che dall’insediamento nel 2016 si è registrato un aumento esponenziale della suddetta percentuale che all'epoca era ferma al 62%. In seguito alle azioni sviluppate in questi anni è stato raggiunto questo importante risultato e nello specifico l'estensione della raccolta differenziata a Vasto Marina, l’avvio di strumenti per differenziare meglio i rifiuti come gli ecopunti informatizzati per i commercianti, la raccolta porta a porta del vetro, i raccoglitori per le deiezioni canine, il compostaggio domestico nelle zone agricole, le iniziative di educazione ambientale contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e le campagne plastic free. A ciò si aggiungono il ritiro del residuo secco non riciclabile una volta a settimana, una scelta coraggiosa dopo quasi dieci anni dalle start up della raccolta differenziata, e la realizzazione dell'isola ecologica e del centro del riuso che a breve sarà inaugurata.

“Grazie a Legambiente”, conclude il Sindaco, Francesco Menna, “e agli organizzatori per l’interessante Ecoforum di questa mattina e a Pulchra Ambiente per il grande lavoro svolto e all’assessore Paola Cianci per l’impegno profuso nel corso del mandato.”