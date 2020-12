Sabino Esplodenti, grave incidente: ci sono vittime

Grave incidente nel primo pomeriggio alla Sabino Esplodenti srl di Casalbordino.

Soccorritori e forze dell'ordine sul posto. Ci sarebbero vittime, almeno 3 in base alle prime informazioni.

Per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco e mettere in sicurezza la zona di contrada Termine, è stato inizialmente interrotto il traffico sulla Statale 16. Poi anche quello su Autostrada A14 e sulla linea ferroviaria Adriatica. In seguito evacuata anche un'area di servizio-distributori carburanti sulla SS16.

A coordinare gli interventi è la Prefettura di Chieti. Sul posto anche il sindaco Filippo Marinucci.

L'azienda Sabino Esplodenti, fondata nel 1972, è specializzata nel recupero di esplosivi da armamenti dismessi. Come si legge sul sito della società, si occupa di demilitarizzare “tutti i tipi di munizionamento convenzionale, bombe di aereo, sistemi d’arma, razzi, mine navali”. Il “95% dei materiali recuperati” dalla demilitarizzazione “viene riutilizzato in campo civile”.