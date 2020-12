L'ultimo saluto a Carlo Pierabella, i funerali nella Chiesa di San Paolo

Saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, domenica 20 dicembre, alle ore 15, nella Chiesa di San Paolo Apostolo i funerali di Carlo Pierabella, Brigadiere Capo dei Carabinieri, in servizio al Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Vasto dell'Arma, morto a seguito di complicanze da Covid-19.

Pierabella è deceduto all’ospedale di Catanzaro dove era stato trasferito il 14 dicembre scorso con un volo speciale dell'Aeronautica militare.

"Un altro figlio dell'Arma si è spento per il Covid-19: è il Brig. Capo Q.S. Carlo Pierabella. Una vita per il dovere, iniziata nel 1983 e passata per tre Stazioni della Regione Abruzzo, il 1° Battaglione Campania e la Compagnia di Vasto. Un abbraccio alla famiglia. Ciao Carlo", il messaggio in una nota pubblicata sulla pagina ufficiale social Facebook dell'Arma.