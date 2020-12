Santa Maria del Sabato Santo, partiti i lavori per un nuovo centro sportivo

Antonio Del Borrello di Vasport comunica che sono già iniziati i lavori del nuovo centro sportivo vicino alla Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo. Dal sogno di Don Antonio Totaro, si è passati ai fatti concreti, entro cinque mesi la nuova area sportiva sarà completata e garantirà al quartiere della zona di Via Alborato e Circonvallazione Histoniense un nuovo centro di aggregazione sportiva e sociale, non solo per i più piccoli. Un ruolo importante nella realizzazione di questo progetto l’ha avuto l’editore di Vasport Michele Cappa, che si è impegnato in prima persona la progettazione e realizzazione del nuovo centro sportivo nel quale sorgeranno un campo da padel, due campi polivalenti (calcio a 5/tennis e basket/pallavolo) e un circuito indoor per gli amanti del ciclocross.

Nel video Michele Cappa spiega il progetto del nuovo centro sportivo