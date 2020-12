Marsilio 'deluso' per la 'zona arancione' confermata: "Avremmo avuto giorni di respiro"

"Sono deluso. Più volte abbiamo argomentato i nostri dati con il ministero ma ci siamo trovati di fronte questa insistenza a non voler fare i conti con la nostra realtà. Con il cambio di colore avremmo avuto tre giorni di respiro consentendo un minimo di movimento. Siamo tra le cinque migliori regioni d'Italia per l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Regioni che hanno il triplo di occupazione di letti negli ospedali sono gialle o stanno diventando gialle. C'era la possibilità di andare a derogare sulla base dei nostri numeri per uscire dalla zona arancione".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Marco Marsilio, commentando il fatto che l'Abruzzo resta in zona arancione e che per i giorni che vanno da domenica 20 a mercoledì 23 (dal 24 scattano poi le misure previste per le festività natalizie con zona rossa ed arancione in tutta Italia) sarà l'unico territorio con questa 'colorazione' in tutta Italia.