Sul New York Times si parla del presepe abruzzese donato al Vaticano

"In un anno difficile, un presepe che ha avuto problemi": con questo titolo il New York Times parla del presepe di Castelli installato a piazza San Pietro che quest'anno, scrive lo stesso giornale americano, "ha suscitato molte critiche".

"Una coppia era in piedi davanti al nuovo presepe di Natale del Vaticano in Piazza San Pietro, cercando di capire esattamente cosa stavano guardando", scrive il Nyt parlando dei tre Magi che "sembrano costruiti con fusti di petrolio in ceramica.

Giuseppe e Maria, anch'essi a forma di siluro, sembravano enormi Weebles a tema biblico", parlando anche degli altri personaggi nello stesso stile.

Ogni anno il Vaticano riceve il presepe da una città quest’anno è stato Castelli in Abruzzo, patria delle ceramiche. "Le critiche sono state amplificate dai conservatori che vedono nelle figure in ceramica un'ulteriore erosione delle tradizioni ecclesiastiche e delle immagini consuetudinarie a loro care", sottolinea il Nyt. L'articolo chiude con un commento di una guida turistica di Roma: "È un presepe che ha avuto problemi, come abbiamo avuto tutti noi in questo anno pessimo. Se ce l'ha fatta, possiamo farcela anche noi”

Tra i protagonisti delle critiche anche Vittorio Sgarbi, che ha duramente criticato l'opera. "Credo che questo Presepe - afferma il presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante - rappresenti la sfida che Papa Francesco sta lanciando da tempo ai nostri giovani: costruite il vostro futuro, costruite il mondo che volete, cambiate quanto va cambiato, preservando solo, oltre gli orpelli del superfluo, l'essenza più vera della vita: l'amore che ci salva. Oltre il giudizio del brutto o del bello, che come è noto è negli occhi di chi guarda, ed è frutto del percorso formativo e della sensibilità artistica di ognuno, credo si debba riflettere sul significato che questo Presepe tanto innovativo ha, in questo momento della storia".

"Chi conosce la ceramica Castellana - aggiunge - sa bene che non sarebbe stato difficile creare un'opera molto più classica, comprensibile, nel segno di una prestigiosa tradizione. Ma ormai molti anni fa un noto, affermato maestro ceramista, Serafino Mattucci, dedito all'insegnamento come pochi sanno esserlo, decise di lanciare una sfida ai suoi colleghi ed ai suoi alunni: reinterpretare tecniche e saperi antichi in una originale rappresentazione della Natività. Da questo percorso condiviso, faticoso ed impegnativo, dalla ricerca di un nuovo concetto di bellezza, nasce questo Presepe"