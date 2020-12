Nuovo decreto per le festività natalizie: no ad un lockdown generalizzato

Per impedire l’incremento della pandemia, sono state varate nuove disposizioni più restrittive per le festività natalizie, che il Presidente Giuseppe Conte ha spiegato durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi, per evitare un lockdown generalizzato. Si potrà uscire di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute, con autocertificazione. E' possibile ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni. Sono stati sospesi i contributi e tributi per coloro che hanno perdite e sono stati stabiliti nuovi ristori per chi subisce dei danni economici. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Per i comuni fino a 5000 abitanti ci si potrà spostare fino a 30 km ma non nei capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 21.

Durante i giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi" - si legge inoltre. Non è previsto alcun anticipo del coprifuoco, rispetto a quello stabilito finora alle ore 22, nel decreto sulla stretta di Natale.