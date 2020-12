Terminal bus da riqualificare e ammodernare: lavori a gennaio

Sopralluogo al terminal bus di via dei Conti Ricci con i tecnici e la ditta che realizzerà i lavori di riqualificazione.

All’esito dell’incontro è stato concordato che il prossimo mese di gennaio, dopo le feste natalizie, saranno consegnati i lavori e si procederà quindi all’avvio degli interventi che prevedono la realizzazione di nuove pensiline, di una biglietteria, una sala di attesa per i viaggiatori, servizi igienici, colonnina per la ricarica di mezzi elettrici, rastrelliere per le biciclette e reti di sotto servizi e installazione di una torre faro.

Soggetto attuatore degli investimenti, previsti dal Masterplan Abruzzo della Giunta regionale D’Alfonso, è la T.U.A., la società che gestisce il trasporto pubblico in Abruzzo. Il progetto rientra nel piano di ammodernamento e riqualificazione del sistema regionale delle autostazioni/impianti/aree a servizio del Trasporto Pubblico Locale per lo scambio modale gomma-gomma e gomma-ferro.

“Già l’anno scorso - ha detto in merito il sindaco Francesco Menna - la giunta comunale aveva manifestato il proprio assenso alla realizzazione dell’intervento proposto dalla T.U.A.. L’iter della pratica è risultato laborioso e non privo di problemi. Un obiettivo importante per la nostra città dove l’accoglienza deve essere all’altezza delle aspettative dei numerosi turisti, dei pendolari e degli studenti”.

“E’ un’opera strategica per il territorio che punta a favorire lo scambio intermodale del trasporto e la mobilità elettrica e lo sviluppo sostenibile del territorio - dichiara l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Paola Cianci - sarà in questo modo incentivato grazie ai nuovi servizi programmati, che favoriranno una mobilità bici-bus e trasporto pubblico locale e regionale.”

“L’intervento mira a migliorare un servizio importante - ha concluso l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Forte - ovvero un punto di arrivo e di partenza frequentato quotidianamente da migliaia di viaggiatori. Il soggetto attuatore che ha seguito il percorso della laboriosa pratica è la T.U.A. Spa che ha affidato il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento al proprio direttore tecnico l’ing. Michele Valentini. Il progetto che si è aggiudicato l’appalto è stato quello presentato dallo Studio Associato in Ingegneria FLZ di Vasto in qualità di mandatario capogruppo rappresentato dall’ing. Domenico Lattanzio e dei mandanti Arch. Giuseppe Mario Spina di Campobasso e Ing. Vincenzo Farina di Vasto”.