La Kaaral di San Salvo dona gel detergente all’ospedale di Perugia

L’azienda Kaaral, con sede a S. Salvo, ha donato cinquemila confezioni di detergente per le mani all'ospedale da Perugia.

Lo ha fatto "per i sentimenti di riconoscenza nei confronti di Perugia".

La Kaaral, produce ed esporta prodotti per la cura della persona in 35 Paesi, ha così voluto "rivolgere un pensiero agli operatori dell'ospedale impegnati in prima linea sul fronte Covid e con loro al dottor Patrizio Dragani, nostro concittadino", come ha detto l'amministratore delegato Silvano Vitulli, secondo quanto riferisce l'ospedale di Perugia. "Siamo anche profondamente grati alla città - ha aggiunto - per la generosa accoglienza riservata a nostra figlia, che si è ottimamente integrata nel mondo della scuola".