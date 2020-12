Corso gratuito di “Scrittura Giornalistica, uno sguardo sulla realtà” al Progetto Giovani

Nell’ambito dei nuovi laboratori organizzati gratuitamente dal Progetto Giovani presso il Centro Polivalente Enrico Berlinguer in Via Anelli (ex Istituto D’Arte), si segnala il corso di “Scrittura Giornalistica, uno sguardo sulla realtà” tenuto da Giuseppe Ritucci. Partirà il 17 dicembre in presenza ed in sicurezza alle ore 15,30, è rivolto a partecipanti di età compresa tra i 16 e i 30 anni ai quali, al termine del corso, verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Si affronteranno gli aspetti più importanti del mondo del giornalismo sia dal punto di vista legale che della creatività ed innovazione.

Per iscrizioni:Tel. 340 22 63 554 (Fabio Neri), email: fabioneri@email.it