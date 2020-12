Dopo il successo degli scorsi anni, torna l’iniziativa “Dona un giocattolo e accendi un sorriso”, quest’anno è la terza edizione. La pro Loco “Città del Vasto” e “Pollutri” raccolgono giocattoli nuovi o usati ma in buono stato, da destinare ai bambini meno fortunati. A Vasto la raccolta è effettuata, nel rispetto delle normative anti- Covid, dal 17 dicembre al 6 gennaio 2021, dalle ore 17 alle 20 nella sede in Vico Raffaello 1 e a Pollutri dalle 9,30 alle 11,30 presso la sede in Corso Giovani Paolo II.