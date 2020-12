“L’Abruzzese fuori sede”, con le sue 181.209 persone come gruppo Facebook, è diventato un punto di riferimento sui social ed è proprio per questo motivo che l’ufficio stampa del Presidente della Regione Abruzzo ha chiesto al gruppo di realizzare un video, “diciamo da testimonial, per sponsorizzare gli screening test, cioè per dire alla gente di andare a fare i tamponi aggratise (mo partono nella provincia di Teramo, a L’Aquila sono già partiti, poi arriveranno a Chieti e Pescara, vedete sul sito del vostro comune); una cosa utile per tutti (serve soprattutto per beccare gli asintomatici alla fine)”, dice il portavoce del gruppo.

“Forse avrete visto il video fatto da Gianluca Ginoble de Il Volo (a breve lo farà anche Elisa “Casadilego”, mi dicono), ecco tipo quello ma col muso mio, che non ho di certo lo charme del compare.

Ho detto di no, non sono un personaggio pubblico, tande la gende nin m’arecunosce, grazie ma non la sento, non mi far comparire sulla pagina della regione ti prego sono ansioso e pure scoppato.

Però ho “promesso” di scriverci un post, per devozione, per il disturbo e perché mi sembra una causa buona che esula dalla politica (la politica mi fa più paura della pantafica).

Hanno detto: “Tutto può servire”.

Quindi mo non sapendo come fare, so’ scritte ‘sta cose tiè:

“Jete a fa lu screening”

Dice ca po’ esse ‘na cose bone,

nu testarille aggratise già li si:

se nin ci sta di meje di lu tambone,

‘na tambunate ci po’ sta, lo zì.

Faceme finde ca tu nin c’acride:

“lu virus è ‘na pazzità, ije li sacce”.

Ma nghe la gende morte nin si ride,

e lu chiù brutte è che nin ci s’abbracce.

Ammandeteve bone, fa lu fredde,

pinzete a li vicchije almene almene;

so’ ‘ndese lu medeche e lu predde:

fatte lu screening, sti chiù serene.

Ci vò la calme, ci vò lu sendimende,

e lu rispette pe’ chi angore fatije:

ammezze a la tembeste, fra lu vende,

mascherine e tambone, sti chiù mije.