“Un dono sospeso” dal 14 al 22 dicembre a Vasto, per far sì che nessuno rimanga senza un regalo

E’ nata a Vasto un bella iniziativa di beneficenza. Considerato la difficoltà che molte famiglie stanno vivendo anche nella nostra città, il gruppo di ragazzi “Giochiamo a fare Teatro...?!” diretto dall’attrice Maria Chiara Centorami, ha voluto proporre l’idea del “Regalo Sospeso”, ossia l'acquisto di un regalo da lasciare in sospeso finché qualcun altro lo riceva. Quest’idea è stata subito condivisa dal Gruppo Scout di Vasto e dalle Parrocchie di San Giuseppe Santa Maria Maggiore San Marco Evangelista e San Giovanni Bosco, perché donare è il più bel regalo di Natale che ognuno di noi può farsi.

Dal “caffè sospeso” nato a Napoli come gesto solidale dopo la seconda guerra mondiale e diffuso poi anche in altre città, si passa al “regalo sospeso”, una bellissima iniziativa per esprimere solidarietà a chi sta vivendo un momento difficile, per condividere lo stupore e la magia del Natale con chi fa più fatica. A volte bastano piccoli gesti per creare grandi cose e far sì che il Natale possa riacquistare il suo significato originale e possa donare un sorriso almeno ai più piccoli.

Tutti possiamo contribuire a quest’iniziativa per far in modo che proprio tutti i bambini possano scartare un regalo di Natale. I punti vendita aderenti all’iniziativa sono: Cartolibreria Multimania, Cartolibreria Sorgente, C’era una volta giocando impari, Marinucci&Marchesani, Spazio Conad Centro del Vasto. Si potrà donare dal 14 al 22 dicembre, le donazioni saranno affidate alle parrocchie.

“Questa iniziativa è strettamente rivolta ai bambini, facciamo in modo che ognuno di loro riceva un giocattolo, un libro, un peluche, dei colori, insomma una sorpresa che lo faccia sorridere nel giorno di Natale perché lo ricordiamo Natale è la festa di tutti i bambini”. Si ringraziano, per la gentile collaborazione: lo storico atelier Polvere di Stelle, Fioretti Graphic Design, Pierluigi Patella Video Maker.

“Se riusciremo a regalare anche solo un sorriso in più il nostro tentativo non sarà stato vano!”

“Giochiamo a fare Teatro...?!” e il Gruppo Scout di Vasto approfittano per augurarvi un sereno Natale carico di amore!

Di seguito i video promozionali creati dai ragazzi “Giochiamo a fare Teatro...?!”, mediante due bellissime poesie ci fanno capire il senso del Natale e della solidarietà!

Video promozionali ai link