“Adotta un randagio”, iniziativa del Movimento Ora Rispetto per tutti gli animali

Il Movimento Politico Ora Rispetto per Tutti gli Animali, sezione di Vasto ha lanciato l’iniziativa “Adotta un Randagio”, prendendo spunto dal progetto del Comune di Vieste, per l’adozione non solo di gatti, ma anche i cani.

Vorrebbero innanzitutto prevedere l’adozione dei tre cani che vivono nella rotonda histonium, vicino l’area per lo sgambamento cani, ma anche degli altri, creando loro delle piccole oasi con dei ripari per il periodo invernale, così da evitare attriti con la popolazione dei quartieri che non apprezza la presenza di randagi.

A Vieste, è partita pochi giorni fa il progetto “Gatti in città”, che prevede: l’individuazione di cittadini che si occupano di gatti in area urbana, la loro formazione per diventare "Tutori di colonia felina", l’intervento del Comune che supporterà con cure, medicinali e crocchette, la sterilizzazione dei gatti randagi. Allo stesso tempo con questa iniziativa si mira ad educare la gente alla corretta gestione degli animali, poiché spesso si lasciano piatti di plastica a terra per strada creando sporcizia e scarso decoro urbano.