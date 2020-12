Shopping natalizio: negozi sempre aperti al centro di Vasto

Superata la brutta pagina della 'zona rossa/zona arancione', i negozi del centro storico di Vasto sono pronti ad accogliere la clientela in vista dello shopping natalizio.

La comunicazione è del Consorzio 'Vasto in Centro', sodalizio che raggruppa la maggior parte dei punti vendita del cuore della città, presieduto da Marco Corvino.

"Il Consorzio Vasto in Centro - si legge in una nota - comunica che da domenica 13 dicembre le attività commerciali rimarranno aperte tutti i giorni al fine di rendere più accogliente la nostra città e al contempo diluire gli afflussi in centro durante il periodo di shopping natalizio".