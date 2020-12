Iniziativa della Parrocchia di Santa Maria Maggiore: “Carrello Solidale”

Il parroco della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, Don Domenico Spagnoli informa sulla sua pagina facebook che come già fatto nel mese di aprile e maggio, anche in questo periodo il Conad di Via Alfieri in collaborazione con la nostra Parrocchia ha voluto promuovere l'iniziativa del “Carrello Solidale”. Chiunque desideri, potrà lasciare nel carrello posto alla cassa, un qualsiasi prodotto che poi distribuiremo alle famiglie in difficoltà sia direttamente in chiesa sia a domicilio grazie alla collaborazione della Confraternita della Sacra Spina.

“Facciamo quello che possiamo ma facciamolo sempre con amore”