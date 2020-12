L'Abruzzo e i colori che cambiano: "Unico sconfitto il commercio locale"

Un nuovo giorno in zona rossa: sconcerto!

Mista all’ incredulità è questa la sensazione alla lettura della sentenza che ha riportato nuovamente l’Abruzzo, quest’oggi in zona rossa. Solo per un giorno dirà qualcuno…, ma non un giorno qualunque.

Un sabato pre-natalizio su cui noi tutti riponevamo grande aspettativa.

Oggi si era tutti pronti ad affrontare questo giorno con la carica e l’emozione di chi sa che quest’oggi avrebbe potuto dare una boccata d’ossigeno allo shopping locale. E invece no!

Avevamo accolto positivamente l’uscita dalla zona rossa, che ci aveva consentito di rialzare le serrande e tornare a fare l’unica cosa che avevamo chiesto: tornare a lavorare! Ultima cosa la più triste in assoluto!

Si leggono tanti commenti in cui emergono vincitori e vinti di una battaglia che vede solo, a parere nostro, un unico grande sconfitto: il commercio locale!

Piergiorgio Molino Consorzio Vivere Vasto Marina

Marco Corvino, Consorzio Vasto in Centro