Open Day Virtuale per l’I.C. “G. Rossetti”: 12 dicembre ore 17

Ogni anno, l’ Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti” di Vasto, apre le porte ai bambini, ai ragazzi, ai genitori che dovranno intraprendere o decidere quale percorso formativo scegliere, offrendo loro l’opportunità di visitare i plessi e conoscere i laboratori.

Quest’anno causa Covid tutto si svolgerà in modalità virtuale nei giorni 12 e 19 dicembre 2020.

Il procedimento è semplice: sarà sufficiente collegarsi alle ore 17.00 sulla pagina facebook, sul canale You Tube e sul sito dell’Istituto.

Ospite illustre del tour virtuale, seppur a distanza, il Dott. Stefano Rossi , psicologo, pedagogista, formatore e direttore del Centro Didattica Cooperativa che ci accompagnerà in questo viaggio di esploratori coraggiosi.

La pandemia non ferma di certo l’entusiasmo e la volontà di far conoscere ed apprezzare ai nuovi iscritti la disponibilità, l’accoglienza, l’organizzazione della scuola.

Il nostro Istituto vanta un team di docenti molto professionali, sempre attenti e scrupolosi alle problematiche dei ragazzi, impegnati ad attivare percorsi personalizzati per imparare ad imparare, oltre ad offrire l‘opportunità di scegliere il corso più adatto, in base alle attitudini che ognuno di noi possiede. I ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado avranno la possibilità di partecipare ai numerosi progetti Erasmus, un programma di mobilità studentesca all’interno dell'Unione europea, che consiste nello scambio con le altre nazioni.

All’interno dei plessi (scuola infanzia Santa Lucia, Scuola Primaria L.Martella e Scuola Secondaria di I grado G.Rossetti) sono presenti aule spaziose, secondo le disposizioni anti-covid, vari laboratori, aule computer oltre a due ampie palestre per svolgere attività fisica. Quando le condizioni meteorologiche lo permettono è possibile praticare all‘esterno attività motorie in completa sicurezza, poiché i plessi sono circondati da ampi cortili.

La Scuola Secondaria di primo grado Rossetti organizza il proprio piano di Studi in ottemperanza alle indicazioni Nazionali del Ministero dell’Istruzione, e in tal senso propone un corso ad indirizzo Musicale di 32 ore, ed altri ad indirizzo Artistico, Linguistico Europeo, Scientifico Ambientale e Scientifico Tecnologico di 30 ore.

L’obiettivo principale perseguito dall’Istituto è la formazione dei propri studenti, e in tal senso si pone come la “scuola di tutti”, una scuola che non ha lo scopo di selezionare i migliori, ma di fare in modo che emerga in tutti gli alunni “la parte migliore di se stessi ’.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Pia Di Carlo, i suoi Collaboratori, i Referenti dell’Orientamento, saranno presenti per illustrare l’Offerta Formativa 2021/2022 e rispondere alle vostre domande in Live.

“… Non perdete la grande occasione di conoscere al meglio la nostra Scuola, se state cercando una scuola accogliente per i vostri figli, riuscirete a porre la parola “FINE” alle vostre ricerche”.

Gli Alunni della 3^B Scuola Secondaria di I grado G.Rossetti