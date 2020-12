Il Tar accoglie la richiesta del Governo: l'Abruzzo torna (per poco) in 'zona rossa'

Il Tar dell'Aquila ha accolto la richiesta, da parte del Governo, di sospensiva dell'ultima ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

L'Abruzzo con l'ordinanza di Marsilio era di fatto passato da un regime di zona rossa ad arancione.

Ciò comporta il ritorno della Regione (alla pubblicazione del decreto del presidente del Tar) in zona rossa, in attesa che intervenga un'ulteriore ordinanza, del Ministro della Salute Speranza, che riporterà comunque l’Abruzzo in zona arancione, ma con effetto a partire da domenica 13.