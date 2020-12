Presepe abruzzese in Piazza San Pietro, Marsilio da Papa Francesco

Questa mattina, una delegazione della Diocesi Teramo-Atri, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e all'assessore Pietro Quaresimale, è stata ricevuta in udienza dal Santo Padre in previsione dell'inaugurazione dell'albero di Natale e del presepe artistico di Castelli allestiti in Piazza San Pietro, in programma oggi pomeriggio.

Con l'occasione, Marsilio ha recato in dono una riproduzione del rosone della Basilica di Collemaggio dell'Aquila, e nel ringraziare il Sommo Pontefice per il previlegio concesso, ha auspicato quanto prima di poterlo ospitare in Abruzzo.