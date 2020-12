E' morto il vicesindaco Luigi Di Cocco: "Uomo per Casalbordino"

Lutto a Casalbordino: è morto il vicesindaco Luigi Di Cocco.

"Ciao Luigi, indimenticabile vicesindanco, uomo per Casalbordino e per i Casalesi, rimarrai sempre il nostro amato Luigino.

Il Sindaco con l’amministrazione comunale, insieme alla segretaria comunale e ai dipendenti tutti": il messaggio è del primo cittadino Filippo Marinucci, con l'amministrazione e la struttura comunale.

La scomparsa di Luigino Di Cocco colpisce profondamente la comunità politica di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale. "Se ne va un uomo - si legge in una nota - che si è impegnato per i valori e i temi della destra abruzzese da sempre, e che ha saputo interpretare tali valori ricoprendo incarichi istituzionali come anche quelli amministrativi. La nostra comunità si stringe affettuosamente alla famiglia Di Cocco, alla quale invia la partecipazione commossa di ognuno di noi".

"Perdo un amico, un punto di riferimento importante della destra abruzzese, un serio e onesto amministratore profondamente innamorato della sua Casalbordino e dell'intero comprensorio", afferma il coordinatore regionale Etel Sigismondi.