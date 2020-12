Un Natale lontano dalla famiglia

Il Natale 2020 sarà caratterizzato dalla sobrietà, è quanto emerge dalla bozza del nuovo Dpcm. Dal 21 dicembre al 6 gennaio ogni spostamento tra regioni sarà vietato e chi vive lontano dalle proprie famiglie sarà costretto a passare un Natale diverso. Niente cenone con tutta la famiglia, niente tombolate e niente brindisi di mezzanotte. C’è il rischio di trascorrere le feste lontani dai propri parenti e amici, nei casi peggiori, alcuni potrebbero ritrovarsi soli in casa proprio a Natale e Capodanno. Il Natale che è il momento in cui si sta con la propria famiglia, un momento importante in cui ritrovare le proprie abitudini, cambierà identità.

Molti psicologi parlano di una nuova pandemia, questa volta psicologica. Il problema non riguarda solo le persone anziane, ma anche molti giovani, studenti o lavoratori che non potranno ricongiungersi con i propri cari o avranno paura di farlo per la possibilità del contagio.

Dovremmo sicuramente trovare nuovi modi per dimostrare affetto e vicinanza ai parenti lontani, per esprimere la nostra vicinanza più autentica, per esprimere il senso del Natale, virtualmente.