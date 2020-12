Sindaco Menna sui marciapiedi di Via Santa Lucia

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, risponde sulla sua pagina facebook, alle segnalazioni di Lorenzo Cerella, sulla vicenda dei marciapiedi di Via Santa Lucia.

Pur condividendo la preoccupazione, informa che nessun intervento può essere fatto, poiché quella è un’area di dissesto idrogeologico e se non si procede con il consolidamento del costone non si può ricostruire il marciapiede. La competenza sul dissesto idrogeologico è della Regione Abruzzo, che recentemente ha finanziato il consolidamento della Loggia Amblingh, Piazza Marconi e la scalinata di Via Adriatica, a pochi passi dalla Chiesa di Sant’Antonio di Padova, tutte opere che stanno per realizzarsi. Dopo vari sopralluoghi del Genio Civile, Comune e Regione si è stabilito l’importo dell’opera e sollecitato l’intervento.

Il sindaco Menna si augura che quanto prima arrivino le risorse utili a consentire la messa in sicurezza del costone per dar vita al rifacimento di una passeggiata che finisca alla ristrutturata Chiesa di San Nicola, che ci unisce al gemellaggio con Bari e alla Via Nicolaiana.