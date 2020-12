In Via Giulio Cesare eliminati 5 esemplari di tiglio

Il Regolamento del Verde Pubblico e Privato, documento di grande valenza culturale e sociale, redatto con l’obiettivo di normare interventi di interesse pubblico per il verde cittadino e richiesto a gran voce con la raccolta di oltre 1.500 firme, è stato di recente adottato dall’Amministrazione Comunale di Vasto con l’obiettivo di fornire un servizio qualificante alla Città.

Nonostante che il Regolamento sia stato approvato il 6 ottobre scorso, con una votazione unanime del Consiglio Comunale, si è ben lontani dalla sua corretta applicazione e per lo più continua a rimanere inapplicato.

In data odierna abbiamo provveduto a segnalare al Comune di Vasto alcuni gravi ed inqualificabili episodi verificatisi a seguito dei lavori di rifacimento di alcuni marciapiedi in Via Giulio Cesare, dove sono stati eliminati 5 esemplari di tiglio alti circa 10 metri. Inoltre, in corrispondenza degli alberi eliminati, non sono stati mantenuti gli appositi spazi per eventuali nuove piantumazioni.

Il Comitato ha chiesto all’Amministrazione Comunale l’accertamento delle responsabilità e il ripristino dello stato dei luoghi precedente ai lavori di pavimentazione dei marciapiedi, dai quali, come sopra ricordato, sono spariti ben 5 tigli alti circa 10 metri.

Come Comitato ci impegniamo a monitorare, controllare ed aggiornare la cittadinanza sull’effettiva applicazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato - approvato, si ricorda, all’unanimità dal Consiglio Comunale - affinché tale prezioso documento non rimanga solo una raccolta di buone intenzioni, ma un effettivo strumento di programmazione, salvaguardia e tutela.