Gli scienziati della Tomsk Polytechnic University, ateneo della Russia, in collaborazione con i colleghi cechi, hanno sviluppato un nuovo idrogel per l'agricoltura. Ha lo scopo di trattenere l'umidità e i fertilizzanti nel terreno. La differenza del nuovo idrogel rispetto ad altre formulazioni è che è costituito interamente da componenti naturali e si degrada nel suolo in prodotti non tossici per l'uomo, gli animali e le piante. I risultati della ricerca sono pubblicati nel Journal of Cleaner Production (IF: 7, 246; Q1).

Gli idrogel sono utilizzati in agricoltura e silvicoltura per trattenere l'umidità nel suolo, che influisce direttamente sulla germinazione. Sono anche usati in combinazione con fertilizzanti poiché gli idrogel riducono la volatilizzazione dei fertilizzanti e quindi controllano il rilascio di fertilizzanti.

Spiega Antonio Di Martino, uno degli inventori (figlio dell’ ex sindaco di Gissi, Giovanni) e professore associato della TPU Research School of Chemistry and Applied Biomedical Sciences:

“A causa degli idrogel, le piante richiedono meno irrigazione e fertilizzazione. Da un lato è importante per la conservazione dell'acqua dolce del pianeta, dall'altro riduce l'effetto dannoso dei fertilizzanti sul suolo. La maggior parte degli idrogel disponibili sul mercato sono costituiti da poliacrilammide e poliacrinolintrile. Non sono completamente biodegradabili, ecco perché sono considerati potenziali contaminanti del suolo. Anche se i componenti stessi non sono tossici, le loro formulazioni commerciali contengono quantità residue di acrilammide, che è una sostanza neurotossica e cancerogena..."

