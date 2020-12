In Abruzzo autostrade gratuite per il personale sanitario

Diventa operativa la richiesta del Presidente della Regione Abruzzo , Marco Marsilio, di esentare dal pedaggio autostradale il personale medico e paramedico impegnato nell’emergenza Covid-19 in Abruzzo, così come avvenuto nella prima fase.

Il Ministero dei Trasporti ha dato il nulla osta dopo che Strada dei Parchi ha acconsentito alla richiesta del Presidente Marsilio, volta a limitare l’utilizzo dei mezzi pubblici per contenere gli affollamenti dei pendolari, senza gravare ulteriormente a livello economico su coloro che quotidianamente viaggiano per raggiungere il posto di lavoro per tutelare la salute di ogni cittadino abruzzese.