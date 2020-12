Innovazione Made Abruzzo con la finale Start Cup Abruzzo 2020

In diretta sulle piattaforme social di StartupItalia, la più ampia e qualificata community digitale italiana dedicata a innovazione e startup, Mercoledì 2 dicembre, c’è l’appuntamento con l’innovazione Made in Abruzzo con la finale di #StartCupAbruzzo 2020.

Nella giuria in questa competizione tra startupper Abruzzesi, ci sarà Piergiorgio Molino, che dice: “La cosa mi inorgoglisce particolarmente in quanto ascolteremo e valuteremo ragazzi che hanno compreso che anche in Abruzzo è possibile innovare.”

Chi vuole può seguire la diretta della finale con questo link:

https://www.facebook.com/404402342956536/posts/3676300769099994/

Saranno proclamate le startup vincitrici dei naming prize dei nostri sponsor e quelle dei due premi finali da 20mila euro ciascuno