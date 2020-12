E’ L’Aquila la migliore città abruzzesi per la qualità della vita 2020

La città de L’Aquila si posiziona al 22° posto della classifica dei capoluoghi di provincia d’Abruzzo, pubblicata da ItaliaOggi, l’Università La Sapienza di Roma e Cattolica Assicurazioni, sul tenore di vita nelle città italiane 2020, seguita da Chieti, che dal 63° posto del 2019 sale al 56°. A seguire, Teramo, che scende dal 54° al 57° posto. Chiude la classifica abruzzese Pescara, che dal 74° posto del 2019 si ritrova all’81°.

Tra i capoluoghi di regione la città dell’Aquila è al primo posto per estensione dei pannelli fotovoltaici installati sugli edifici pubblici, al decimo posto in riferimento all’offerta di trasporto pubblico ed è quinta per numero di veicoli circolanti per chilometro quadrato di superficie urbanizzata. Ottimi anche gli indicatori relativi alla sicurezza e al numero di reati riscontrati su base provinciale, che vede L’Aquila in 25esima posizione. Al settimo posto per persone, di età compresa tra i 25 ed i 64 anni, in possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria, guadagnando, anche in questo caso, diverse posizioni (nel 2019 eravamo al 18esimo), e al 16esimo posto (dal 18esimo dell’anno precedente) per persone in possesso di laurea. Dodicesimo posizionamento per quanto riguarda la sicurezza stradale, dal 56esimo del 2019, e a metà classifica (51esima posizione) per istruzione e formazione. Al 60esimo, su base provinciale, per offerta nel campo del tempo libero e del turismo e al 68esimo per reddito e ricchezza, primi in Abruzzo.

I parametri considerati per stilare la classifica sono nove: affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione formazione capitale umano, reati e sicurezza.

A livello italiano la migliore provincia è quella di Pordenone, seguita da Trento e Vicenza, mentre in ultima posizione troviamo Foggia. “

Quest’anno la graduatoria tiene conto anche della pandemia che ha coinvolto l’Italia, l’Europa e il mondo. Dai dati che emergono dalla classifica, il 42,5% della popolazione italiana abita in territori con una qualità di vita scarsa o insufficiente.

Le città dove si vive meglio in Italia: la classifica