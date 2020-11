Ricoclaun, Buco nel Tetto, Amici di Zampa, Alzh-A La Vita e Circolo CB San Vitale uniti insieme in un Progetto regionale

Saranno gli obiettivi sostenibili dell’Onu, dell’Agenda 2030, il tema centrale del progetto regionale che le associazioni: Ricoclaun, Buco nel Tetto, Amici di Zampa, Alzh-A La Vita e Circolo CB San Vitale, unite in partenariato, hanno avuto accolto dalla Regione Abruzzo, con il titolo: “Per te in Volo: PERsone, Tempo, Inclusione e VOLOntariato”

. Ogni anno la Regione, in linea con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali crea un bando legato allo sviluppo della cultura del volontariato, mentre l’anno scorso il tema specifico era la valorizzazione delle aree interne, quest’anno il tema scelto è stato la promozione dell’agenda 2030 nell’ambito del volontariato.

Oggi con la piattaforma Zoom i 5 presidenti insieme al Direttore della PMI Services, Fabio Travaglini, hanno dato inizio all’attività, con un incontro organizzativo.

Alfonso Buccigrossi, presidente del Circolo CB San Vitale, ha spiegato che nella sua associazione sono presenti 40 volontari, di cui 20 operativi. E’ un’associazione storica a San Salvo, presente dal 1982 come protezione civile e molte sono state le esperienze svolte in questi anni, a livello comunale, regionale e nazionale.

Rosanna Florio, presidente dell’associazione Amici di Zampa, ha spiegato che nell’associazione sono presenti 30 volontari che si occupano della gestione del canile Comunale di Vasto, del randagismo nel territorio e di attività di sensibilizzazione nelle scuole per far capire il rispetto degli animali.

Maria Teresa Del Gesso, presidente dell’associazione Alzh-A La Vita, ha spiegato che l’associazione ha 140 iscritti, di cui 20 attivisti e 9 soci fondatori. L’associazione è nata 3 anni fa e si occupa del Caffè Alzheimer con incontri quindicinali e di varie attività di formazione.

Luciana Salvatorelli, presidente dell’associazione Un Buco nel Tetto, ha spiegato che l’associazione nata 12 anni fa, è un gruppo di preghiera formato da 7 soci e una ventina di collaboratori, che si riunisce settimanalmente e che organizza delle raccolte fondi, per donare aiuti concreti nelle case famiglie, nella casa di accoglienza per anziani e nel progetto inclusione per il Comune, come aiuto nella sofferenza e per la solidarietà.

Rosaria Spagnuolo, presidente dell’O.D.V. Ricoclaun, ha spiegato che dal 2004 si occupa di clownterapia nel territorio, in ospedale e in altre strutture del territorio. Organizza eventi, in collaborazione con associazioni, enti, scuole, artisti per promuovere attività laboratoriali in vari contesti. E’ capofila del progetto regionale che coinvolgerà oltre le associazioni partner, anche le scuole del territorio e delle persone sensibili al concetto di volontariato.

Fabio Travaglini ha spiegato che il fulcro del progetto è collegare l’agenda 2030 al volontariato, con attività di conoscenza e disseminazione a Vasto e nel territorio, grazie all’azione di partenariato formato dalle 5 associazioni. Si coinvolgeranno le scuole del territorio, con attività di formazione per i docenti e poi per gli studenti. Sarà poi realizzato un concorso sull’agenda 2030 e il volontariato per tutte le scuole. Inoltre per i volontari e coloro che saranno coinvolti attivamente nel progetto saranno attuate delle attività formative per la gestione dell’emergenza Covid. Sarà inoltre realizzata una banca del tempo per la gestione delle attività di volontariato, grazie ad una rete associativa di volontari che metterà a disposizione la propria operabilità.

Un progetto innovativo che darà la possibilità alle cinque associazioni di collaborare insieme su un’attività in comune, per sviluppare la cultura del volontariato mediante gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu, nell’ambito della cittadinanza attiva, in un’ottica di futuro migliore e più sostenibile per il nostro territorio.

Rosaria Spagnuolo- Ricoclaun

Luciana Salvatorelli- Un Buco nel Tetto

Rosanna Florio- Amici di Zampa

Teresa Del Gesso- Alzh-A La Vita

Alfonso Buccigrossi- Circolo Cb San Salvo