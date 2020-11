Ex Asilo Carlo Della Penna e bando per la messa in sicurezza, risposte a febbraio 2021

Il Comitato cittadino per l'Asilo Carlo Della Penna torna a fare il punto sulla questione dell'ex struttura per i bimbi, da anni in condizioni di assoluto degrado ed abbandono.

"In occasione dell’ultimo nostro comunicato (maggio ’19) - si legge in una nota - avevamo riferito che l’Amministrazione comunale di Vasto, visto l’esito della perizia tecnica, intendeva orientarsi verso l’adeguamento sismico della struttura; ma che, mancando di fondi propri, avrebbe partecipato a tutti i bandi che consentissero 'la conservazione del complesso e la sua riapertura per le finalità scolastiche cui è stata vincolata dal benemerito donatore'.

L’aggiornamento odierno, a seguito della nostra recente interlocuzione con il Sindaco, è che il Comune di Vasto ha in effetti partecipato a un bando (ex comma 139, art. 1, legge 145/2018: la legge di bilancio 2019) per “lavori di manutenzione e messa in sicurezza” della struttura, per un importo di 2 milioni 600mila euro. L’esito, così ci è stato detto, si conoscerà entro febbraio 2021.

Nel frattempo abbiamo chiesto che vengano ripulite dalle erbacce le aree antistanti e circostanti, il che, ci è stato assicurato, avverrà 'a breve'.

Seguiremo gli sviluppi".