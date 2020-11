Chiara Iacovitti: passione e competenza nella letteratura contemporanea per l’infanzia

Sono veramente tante le attività che Chiara Iacovitti sta realizzando in questo periodo per arrivare ai bambini, per promuovere la lettura e sensibilizzare i genitori verso i libri più belli della letteratura contemporanea per l’infanzia.

La sua passione per la lettura per i bambini nasce dalla sua infanzia, le è stata donata dalla madre, che le ha letto tantissimi libri, ma poi si è specializzata sul campo, collaborando con la libreria la Bottega delle storie di Claudia Gattella e ora con Pensieri Belli. La sua creatività, la passione e la competenza verso i libri per i bambini, la sua capacità di leggere con espressione, in maniera coinvolgente, l’ha portata a mettere in atto tantissime iniziative, anche in questo difficile momento di pandemia. Quest’estate ha proposto “Una valigia di Storie” alla Villa Comunale di Vasto, con tanto successo. Sta collaborando con il Laboratorio Artibus di Bruno Scafetta, con “Favole in …scena”, con lo Kamiishibai, il più antico e prezioso strumento dei raccontastorie giapponesi, con letture creative per bambini da 5 a 8 anni. Con MPA, Music Player Academy ha promosso l’iniziativa “Leggimi in Braccio”, un momento dedicato alla lettura per bambini di 0/3 anni in braccio a mamma o papà.

Si è ormai fatta conoscere a Vasto e sono tantissime le mamme che seguono con grande interesse le sue attività sui social. Ora sta organizzando di domenica pomeriggio in diretta Instagram “il Caffè letterario della domenica”, alle ore 15 su “Chiara_nei_libri”. Una chiacchierata con vari esperti dell’infanzia, sempre partendo dalla lettura per bambini e ragazzi. Oggi pomeriggio sarà in compagnia con la dott.ssa Valentina Valente, logopedista. C’è la possibilità di intervenire da casa con le domande, per approfondire l’argomento.

In super anteprima racconta Chiara, c’è un altro progetto che ha realizzato insieme a Daniele Di Biase: “Giocoleggiamo”. Hanno creato un vero e proprio gioco da tavolo delle storie. “Un gioco digitale per tutte le età da fare insieme, per divertirsi, creare ed ascoltare, basta tirare un dado e immergersi nella creazione di simpatiche attività, ascoltando bellissime storie e preparando gustose ricette. Sono proposti nel gioco, percorsi di letture per grandi e piccoli esploratori nel mondo della fantasia”.

C’è un tabellone e un dado da stampare, ogni casella corrisponde a una qualcosa di diverso, ci sono quattro letture e video ricette per bambini, filastrocche e lavoretti, chi completa il percorso alla fine conquista “il diploma del lettore” che i bambini potranno stampare. Il costo di questo gioco è 15 €, per info e prenotazioni chiaraiaco89@gmail.com oppure t. 333 8798132

Alla domanda, cosa consiglieresti ai genitori per appassionare i propri figli alla lettura, Chiara ha detto che la prima cosa è leggere, passare del tempo e leggere ad alta voce dei libri ai propri figli. Libri belli, divertenti, di storie vere, perché sono quelle che colpiscono di più l’attenzione dei bambini.