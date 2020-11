L’iniziativa “Ti regalo un fiore” della Rowing Team Asd conquista le scuole del territorio

Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Rowing Team Asd, associazione tutta al femminile, ha deciso di promuovere l’iniziativa “Ti regalo un fiore”, nelle scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio per dire NO alla violenza sulle donne, con lo slogan: “L’amore per gli altri si impara da piccoli.”

La finalità è stata quella di coinvolgere le scuole dell’inclusione, fatte dalla collaborazione delle famiglie e delle istituzioni territoriali, per coinvolgere i bambini in un’attività semplice, come quelle di disegnare fiori, in un’ottica di altruismo, affettività ed empatia, per riflettere sul concetto di gentilezza e amore per le donne, per essere liberi da pregiudizi e attenti alle esigenze altrui, autoconsapevoli e responsabili lontano da qualunque forma di violenza.

Hanno partecipato con tantissimi fiori, tutti bellissimi, pieni di colore e creatività: la Scuola Primaria "Spataro", la Scuola Paritaria "Madonna dell'Asilo, la Scuola Primaria "L. Martella" e "Peluzzo" di Vasto, "S. Antonio" e "Via Verdi" di San Salvo, i Doposcuola "La Bacchetta Magica" e "Il Bianconiglio", le Scuole dell'Infanzia "S.Lucia, Paritaria "il Girotondo" di Vasto e "S.Antonio sez A" di San Salvo. Un’esplosione di colore, di amore, evidenziato dalla pagina facebook dell’associazione sportiva.

Ricordando che i bambini assorbono e apprendono ciò che vedono e vivono, la Asd Rowing Team, ringrazia tutte i docenti delle scuole di Vasto e San Salvo che hanno deciso di dedicare un po’ del loro tempo per dare valore a questa piccola iniziativa, perché ancor di più, ora che il tempo sembra essersi fermato, impariamo il valore di tutto e anche delle piccole cose.