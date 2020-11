Pronto e agibile il Campo sportivo in erba sintetica di Vasto Marina

Il campo di calcio di località San Tommaso a Vasto Marina, ristrutturato e riqualificato con la realizzazione del manto in erba sintetica, con un investimento di 650mila euro da parte dell'Amministrazione comunale, è "perfettamente agibile".

Lo hanno accertato i tecnici della Lega Nazionale Dilettanti che, nei giorni scorsi, hanno effettuato le prove di collaudo con l'utilizzo di sofisticate apparecchiature.

In quella struttura - si evidenzia in una nota del Comune - sarà possibile disputare gare ufficiali anche del campionato di calcio di Serie D, Il campo è stato dotato di un manto in erba sintetica, di un impianto di irrigazione, di un nuovo impianto di illuminazione artificiale e di una nuova recinzione. Inoltre è stata ristrutturata la tribuna sovrastante gli spogliatoi.

E' il secondo campo in erba sintetica della città, che si aggiunge a quello del quartiere San Paolo "andando incontro - si continua nella nota - alle esigenze delle società sportive e dei giovani, davvero tanti, che praticano questa disciplina sportiva. Complessivamente il Comune di Vasto ha impegnato risorse per un milione e 350mila euro".

E a breve verrà esperita la gara di appalto per l'affidamento dei lavori relativi al campo di calcio "Ezio Pepe", nell'area della 'cittadella sportiva' e dell'Oratorio Salesiano, che verrà dotato anch'esso di manto in erba sintetica. Questo nuovo intervento, che comporterà una spesa di 500mila euro, è stato finanziato dal Ministero degli Interni attraverso uno specifico bando dedicato agli Sprar.