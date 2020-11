A Striscia la Notizia il brodetto di Nicola Fossaceca

Oggi a Striscia la Notizia, lo chef Nicola Fossaceca ha presentato nella rubrica "Capolavori Italiani in Cucina" di Paolo Marchi, la sua versione del brodetto di pesce alla moda "Sansalvese", spodestando in qualche modo lo storico "Vastese". La differenza non è negli ingredienti, rigorosamente pescati nel tratto di Adriatico tra San Salvo e Ortona e provenienti dagli orti del vastese, ma nella modalità in cui viene servito il brodetto. il pesce viene cotto e servito già spinato, pronto quindi per essere gustato.

Lo chef Sansalvese, già riconosciuto a livello nazionale e sancito dalle stelle Michelin da diversi anni consecutivi, ha fatto del suo ristorante "Al Metró" sito a San Salvo Marina, un luogo di cultura culinaria, culto nel vero senso della parola per i più esperti gourmet e forchette pregiate.

Proprio oggi la notizia della Stella Michelin confermata anche quest’anno. “Siamo felici ed orgogliosi di poterlo dire anche in questo anno così particolare per tutta la ristorazione italiana. Continueremo sempre con il nostro impegno. Un ringraziamento particolare ai nostri collaboratori e a tutte le persone che ci accompagnano in questo bellissimo percorso, anche nei momenti più difficili.” Antonio e Nicola Fossaceca