In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta Del Re dell’ITSET “F. Palizzi” di Vasto, al fine di sensibilizzare il sistema e gridare quindi No alla violenza, oggi 25 novembre, ha invitato tutti i docenti e gli alunni ad un minuto di silenzio. Alle 11:30 tutti gli alunni, durante la Dad, hanno esposto un foglio bianco con un hastag: #25novembre.palizzivasto, #maipiùfemminicidio, #stopviolenceagainstwomen.

Inoltre, all'esterno della scuola è stato esposto un cartellone, per puntualizzare l’impegno della scuola nella lotta contro la violenza.

“Il 25 novembre, il giorno contro la violenza di genere”, precisa la prof. Teresa Di Santo, referente del cyberbullismo al Palizzi, “si dà inizio ad un progetto contro la violenza che dura tutto l’anno scolastico. C’è un filo conduttore che inizia il 25 novembre e finisce con la festa della donna l’ 8 Marzo, per passare poi al Safer Internet Day, dove si celebra la giornata internazionale contro il cyberbullismo.” Durante l’anno sono previsti incontri settimanali per parlare sia di bullismo che di cyberbullismo, ma anche di violenza contro le donne, in quanto, continua la prof. Teresa Di Santo,” la violenza ha un nome solo, violenza, quello che cambia sono i soggetti e le vittime, neanche le modalità cambiano, perché esiste lo stalking, esiste il cyberstalking, esistono gli insulti di un uomo nei confronti di una donna, gli insulti di un bullo nei confronti della sua vittima, quindi può cambiare lo spazio, può cambiare il tempo, la cosa che accomuna tutto è la violenza.”

Il dirigente scolastico, continua Di Santo, è sempre stata molto sensibile a queste tematiche della violenza contro le donne, aderendo a tutta una serie di progetti e attività che anche l’associazione Emily Abruzzo presenta in tutte le scuole del territorio, con la finalità di sensibilizzare le nuove generazioni, facendo un’azione di prevenzione e formazione.

La dirigente Nicoletta Del Re, sottolinea che è importante educare quotidianamente le nuove generazioni, questo avviene grazie alla collaborazione di tutti i docenti che partecipano sempre in maniera molto attiva, con attività interdisciplinari, stimolando i ragazzi che si mostrano molto sensibili e attenti a queste tematiche.