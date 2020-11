Lunedì 30 novembre webinar con Suor Alessandra Smerilli

La suora Vastese Suor Alessandra Smerilli, prof.ssa di Economia Politica presso Pontificia Università “Auxilium” e Coordinatrice Task Force Economia presso la Commissione Vaticana su Covid19, parlerà nel Webinar “Fratelli Tutti: Un Manifesto per i nostri Tempi”, lunedì 30 novembre 2020 alle ore 18,00 e guiderà il pubblico ad una riflessione pubblica e partecipata. Coordina Eugenia Scotti, di TV 2000, saranno previsti i saluti di Pietro Isolan, Aipec; Marcello Vinciguerra, Fondazione Hubruzzo e Giovanni Di Fonzo, Ass.ne Rati. L’evento sarà in diretta su Youtube (Associazione Rati Abruzzo).

“Fratelli tutti”, Il ferito è lì, per terra, ai margini della strada. È l’immagine attuale del Mondo, dell’Italia. Papa Francesco su questa drammatica situazione ha scritto una “Lettera enciclica” per chiedere a tutti e a ciascuno di noi se vogliamo fare come il Levita, come il Sacerdote o come il Samaritano. Si capisce bene come non sia più sufficiente “prendere una posizione”, serve “mettersi in azione” con il piglio del Samaritano.

Il Virus ci ha dimostrato e continua a dimostrarci con quanta urgenza lo dobbiamo fare. Nella Lettera di papa Francesco si rintraccia, inoltre, il quadro ideale e valoriale che ha ispirato la scrittura della nostra Costituzione repubblicana, a partire dal suo fondamentale e attualissimo articolo 3.

Diretta su Youtube: https://youtu.be/fsOXJ6Y9h3E