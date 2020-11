Censis: 5 milioni di italiani hanno difficoltà a nutrirsi

E’ stata pubblicato il Secondo Rapporto Censis – Tendercapital sui Buoni Investimenti, dal titolo: "La sostenibilità al tempo del primato della salute", il cui obiettivo è porre l’attenzione sulla sostenibilità sociale, intesa come l’equo accesso per tutti al benessere, con un focus sul nostro tempo di inedita emergenza sanitaria tramite le opinioni, i comportamenti e i valori degli italiani. Ne esce fuori un’Italia in grave difficoltà. "Cinque milioni di italiani hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decente, 7 milioni e 600mila hanno avuto un peggioramento del tenore di vita. Il 60% degli italiani ritiene che la perdita del lavoro, o del reddito, sia un evento possibile che lo può riguardare nel prossimo anno". Per quanto riguarda il gender gap, tra uomini e donne ci sono 20 punti di differenza nel tasso di occupazione e, in questo periodo, il tasso di occupazione delle donne è diminuito quasi del doppio rispetto a quello degli uomini.

Domenico Arcuri, il Commissario del Governo all’Emergenza Covid-19, ha sottolineato che “il Rapporto Censis-Tendercapital illustra chiaramente come l’emergenza sanitaria ha accentuato le disparità, mettendo al contempo in pericolo il diritto alla salute e alla vita. “Si stanno compromettendo inoltre tutto il sistema delle relazioni tra gli individui creando un profondo disagio sociale, che amplifica la crisi economica. “Il mio personale impegno e del Governo è quello di salvaguardare con massima priorità i più deboli per contribuire ad una società più sostenibile, come è evidenziato bene nella ricerca”.