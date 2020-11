"Io compro a Vasto', opportunità di sostegno per i negozi della città

Si chiama "Io compro a Vasto" l'iniziativa messa in campo dai Consorzi commerciali 'Vasto in Centro' e 'Vivere Vasto Marina' in modo particolare in vista del Natale, ma non solo.

Alla base la possibilità di acquistare un buono on-line e spenderlo nelle attività commerciali della città.

"Il nuovo lockdown, con il suo inevitabile impatto negativo sulle attività locali - sottolineano Marco Corvino e Piergiorgio Molino, responsabili dei due Consorzi -, ha spinto i commercianti vastesi a creare una piattaforma web dove è possibile scegliere uno dei negozi aderenti all’iniziativa e acquistare un buono da spendere direttamente nelle attività cittadine come regalo di Natale ma anche in prospettiva futura.

Comprare in anticipo sul portale www.iocomproavasto.it - rimarcano - ha dei vantaggi: al momento dell’acquisto del regalo si avrà diritto ad un valore maggiore (dal 10% al 30% ) rispetto al costo del buono; inoltre, quando si vorrà regalare il buono ad una persona cara, si potrà anche aggiungere gratuitamente (come ulteriore servizio della piattaforma) l'invio di un messaggio direttamente sul suo telefono.

Per visionare le attività aderenti all’iniziativa basta visitare il sito www.iocomproavasto.it.

In tal modo si darà una mano ai commercianti della nostra città fin troppo penalizzati dai grandi merchant on-line che possono contare su regimi fiscali assai più favorevoli di quello italiano".

"Mi preme sottolineare che il portale che non ha scopo di lucro ed alcun costo né per i commercianti che per chi ne usufruirà è aperto a tutti , non solo agli aderenti ai 2 consorzi, proprio perché vuole essere vicino a tutta la città", dice ancora Piergiorgio Molino. "Con questa iniziativa siamo certi i vastesi comprenderanno l'importanza di supportare i negozi locali, solo con l'impegno di tutta la comunità il piccolo commercio potrà passare questo momento difficile", ribadisce Marco Corcino.

L'iniziativa è stata presentata in collegamento streaming, con il coordinamento di Maria Rosaria Franceschini, addetto stampa del Consorzio Vivere Vasto Marina, in presenza di Marco Corvino e di Piergiorgio Mollino, di Giulio Storto per la parte tecnica e dell'attrice Maria Chiara Centorami come madrina d’eccezione.