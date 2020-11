La cantautrice Chiara Stroia alla nuova rubrica di Emma Columbro e Luigi Gileno

Nasce una nuova rubrica, “La mia Vita in 3 Click”. Un personaggio rappresentativo del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica, dell’industria, dei liberi professionisti, del commercio, sarà intervistato dai Duki, Luigi Gileno e Emma Columbro, ogni lunedì alle ore 21:00 sulla piattaforma di @eDuKiofficial. Partendo da 3 fotografie scelte dall’ospite stesso, si parlerà della vita dell’ospite. Un format nuovo che ha l’intento di intrattenere il pubblico e distrarlo per un’ora, ma anche di raccontare in modo del tutto informale attraverso una chiacchierata tra amici, le emozioni, le paure, i sacrifici, le incertezze e le soddisfazioni che hanno accompagnato la vita degli ospiti. E’ possibile seguire la live sulla pagina Facebook Eduki Official.

L’appuntamento è per lunedì 23 novembre 2020, alle ore 21:00. CHIARA STROIA sarà la prima ospite, giovane cantautrice, ragazza talentuosa che ha partecipato a molteplici jazz festival. Classe 1995, è una cantautrice laureata in canto jazz presso il Conservatorio L. Refice (FR) con votazione 110/110 e lode. Autrice di "Recuerdo", ultima hit di Ricky Martin ed autrice di "Le parole non mentono" di Annalisa Scarrone.

Vincitrice del talent show "Chi è di scena?" su RAI Uno. Ha partecipato a molteplici jazz festival a livello nazionale presentando il suo primo disco "ContaMINAta", un omaggio a Mina in chiave jazz con arrangiamenti originali ed ha da poco terminato un tirocinio post laurea presso il Conservatorio di Parigi, ad oggi anche insegnante di canto. Dai suoi testi fuoriesce tutta la passione che fa di lei una grande artista senza grilli per la testa, con un bagaglio sulle spalle che l'ha portata ad essere apprezzata anche a livello internazionale.