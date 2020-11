Nasce la e-commerce anche in Molise

Dalla pandemia nascono nuove esigenze, nuove idee, nuove opportunità. Nel Molise è online 'Sanpietroavellana.shop', e-commerce istituzionale ideato dal Comune di San Pietro Avellana, in provincia di Isernia. Il sito è stato finanziato dal ministero degli Affari regionali grazie a un bando a cui il Comune dell’alto Molise ha partecipato.

L’e-commerce nasce per unire produttori e commercianti del posto in una piattaforma che possa far conoscere e degustare in tutta Italia i sapori autentici della natura dell'Alto Molise.

San Pietro Avellana è immerso tra i boschi della Riserva della Biosfera Mab Unesco Alto Molise, è una delle 19 riserve italiane che si distinguono per il valore della biodiversità, fa parte anche dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo.

"Siamo orgogliosi di aver creato questa nuova opportunità di sviluppo del territorio - commenta il sindaco Francesco Lombardi – una grande opportunità per i piccoli commercianti di produzioni di alta qualità che spesso da soli non possono avvicinarsi al mercato digitale. Sanpietroavellana.shop è un primo passo per quello che potrebbe diventare il negozio del territorio della Riserva della Biosfera MaB Unesco Alto Molise. L'idea è di farlo diventare l'e-commerce di tutto il territorio"