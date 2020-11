di Michele Marisi: "L’emergenza Covid rischia di generare ferite nell’assetto sociale"

“L’emergenza Covid-19 sta letteralmente cambiando le nostre vite, intervenendo pesantemente sulla struttura economica e sociale della popolazione.”

E’ quanto afferma Marco di Michele Marisi (Fratelli d'Italia) sulla situazione attuale, evidenziando come mutamenti così repentini, soprattutto quando si parla di Regioni come la nostra, rischiano di generare ferite profonde nell'assetto sociale.

Riflettendo sul futuro, secondo lui, è necessario un potenziamento della struttura dei servizi sociali che deve essere non più un punto di riferimento ma “punto mobile” che intercetti le necessità e le difficoltà della popolazione, spesso non manifestate presso la struttura dei servizi sociali. Il nuovo modello da costruire deve tendere all’individuazione di ogni singola persona o nucleo familiare in difficoltà, alla mappatura ed al costante monitoraggio delle situazioni di emergenza, intervenendo anche per le semplici pratiche che una parte delle persone in difficoltà, spesso non riesce a sbrigare.

Marco di Michele Marisi considera che questo richiederebbe una programmazione più complessa e lungimirante, ma ci sono interventi facili e veloci da attuare, come i buoni spesa, che potrebbero realmente salvare la vita di molte famiglie. “Oggi più di ieri con la proclamazione della zona rossa molti lavoratori e soprattutto commercianti sono stati costretti a fermarsi e a fare i conti con le difficoltà create dal prolungarsi della pandemia e con un sistema di sostegno sociale completamente assente. È necessario intervenire tempestivamente e riattivare almeno i buoni spesa fino al termine dell’ordinanza che ci pone in zona rossa.”